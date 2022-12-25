Санкції скоротили ВВП білорусі на 4% у 2022 році - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Очікується, що економіка білорусі скоротиться на 4% у 2022 році після того, як західні країни ввели каральні заходи, що набагато менше, ніж прогнозувалося раніше, заявив прем'єр-міністр роман головченко, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Ви знаєте, які прогнози нам давали - від повного колапсу економіки до падіння на 20%", - цитують росЗМІ головченко в інтерв'ю національному телебаченню.
"Я думаю, що ті, хто замислював цю операцію, спиралися на ці розрахунки".
головченко також повідомив, що загальний рівень інфляції у 2022 році становитиме 12%. Річна інфляція на 1 грудня становила 13,3% порівняно з 15,2% у попередньому місяці.
Додамо
Європейський союз, Сполучені Штати та інші країни ввели санкції на мільярди доларів проти рб за підтримку війни проти України.