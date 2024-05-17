"Знизить експортні доходи на 70-80 млрд дол.": група Макфола-Єрмака запропонувала санкції проти західних компаній у росії та "тіньового флоту", ембарго на уран, алюміній і сталь та конфіскацію активів рф

Санкційна група Макфола-Єрмака представила Action Plan 3.0 щодо санкцій проти рф, пропонуючи такі заходи, як конфіскація заморожених активів російського центрального банку, посилення контролю за дотриманням стелі цін на нафту, повне ембарго на російські уран, алюміній і сталь, санкції проти західних компаній, що працюють в росії, і прирівнювання податкових платежів до росії до хабарництва, повідомив керівник Офісі Президента Андрій Єрмак 16 травня, пише УНН.

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Презентований санкційною групою Макфола-Єрмака новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на рф - Action Plan 3.0 - містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал росії для швидшого припинення її агресії в Україні.

Очікуємо, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70-80 млрд дол. щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету рф, послабить її валюту та загальну економічну стабільність - вказав Єрмак у Telegram.

Серед запропонованих заходів – конфіскація заморожених активів центробанку рф, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову.

А також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Пропонується запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

Окрім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень, зокрема, сплату податків в рф пропонується прирівняти до хабарництва.

Окремо в документі наголошується на визнанні рф державою – спонсоркою тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.

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