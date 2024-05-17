"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф

Санкционная группа Макфола-Ермака представила Action Plan 3.0 по санкциям против рф, предлагая такие меры, как конфискация замороженных активов российского центрального банка, усиление контроля за соблюдением потолка цен на нефть, полное эмбарго на российские уран, алюминий и сталь, санкции против западных компаний, работающих в россии, и приравнивание налоговых платежей в рф к взяточничеству, сообщил руководитель Офисе Президента Андрей Ермак 16 мая, пишет УНН.

Детали

Представленный санкционной группой Макфола-Ермака новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на рф - Action Plan 3.0 - содержит конкретные шаги, которые могут существенно подорвать экономический и военный потенциал россии для быстрого прекращения ее агрессии в Украине.

Ожидаем, что пакет ограничений снизит экспортные доходы страны-агрессора на 70-80 млрд долл. ежегодно, обеспечит значительный дефицит внешней торговли и бюджета рф, ослабит ее валюту и общую экономическую стабильность - указал Ермак в Telegram.

Среди предложенных мер - конфискация замороженных активов центробанка рф, которые нужно направить на военную и экономическую поддержку Украины и ее восстановление.

А также усиление контроля за соблюдением предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

Предлагается ввести полное эмбарго на уран, алюминий и сталь и возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю для соблюдения запрета на экспорт в россию критически важных технологий, оборудования и компонентов, которые используют в оборонном секторе и нефтегазовом комплексе.

Кроме того, предложено ввести санкции в отношении западных компаний, вовлеченных в российские логистические операции и способствующих уклонению от ограничений, в частности, уплату налогов в рф предлагается приравнять к взяточничеству.

Отдельно в документе отмечается признание рф государством - спонсором терроризма и усиление контроля за соблюдением действующих санкций.

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