Самостійний розрахунок податку на нерухомість: ДПС представила "Калькулятор податку на майно"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Державна податкова служба України представила новий інструмент для самостійного розрахунку сум податку на нерухомість, про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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"Державною податковою службою України розроблено новий сервіс – "Калькулятор податку на майно".
Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у ДПС зазначили, що новий сервіс буде сприяти підвищенню обізнаності громадян та якості сплати податку на нерухоме майно.
"Калькулятор податку на майно" можна знайти на вебпорталі Державної податкової служби України, у розділі "Е-СЕРВІСИ".