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Самостійний розрахунок податку на нерухомість: ДПС представила "Калькулятор податку на майно"

Самостійний розрахунок податку на нерухомість: ДПС представила "Калькулятор податку на майно"

Київ • УНН

 • 830547 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Державна податкова служба України представила новий інструмент для самостійного розрахунку сум податку на нерухомість, про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Цитата

"Державною податковою службою України розроблено новий сервіс – "Калькулятор податку на майно".

Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у ДПС зазначили, що новий сервіс буде сприяти підвищенню обізнаності громадян та якості сплати податку на нерухоме майно.

"Калькулятор податку на майно" можна знайти на вебпорталі Державної податкової служби України, у розділі "Е-СЕРВІСИ".

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