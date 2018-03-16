Salon du Livre: у Парижі після 40-річної паузи відкрився український стенд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Парижі на щорічній Міжнародній книжковій ярмарці вперше після 40-річної паузи відкрився український стенд. Про це українська письменниця та перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа повідомила в своєму Facebook, передає УНН.
"Український стенд на Salon du Livre відкрився. Після 40річної паузи, завдяки розумінню, роботі і фінансовій підтримці МЗС ми отримали на це левову частку бюджету", - повідомила Карпа.
Нагадаємо, під час книжкового салону у Парижі Ірена Карпа подарувала президенту Франції Емануелю Макрону збірку оповідань українського режисера та політичного в'язня у РФ Олега Сенцова.