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Salon du Livre: у Парижі після 40-річної паузи відкрився український стенд

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Парижі на щорічній Міжнародній книжковій ярмарці вперше після 40-річної паузи відкрився український стенд. Про це українська письменниця та перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа повідомила в своєму Facebook, передає УНН

"Український стенд на Salon du Livre відкрився. Після 40річної паузи, завдяки розумінню, роботі і фінансовій підтримці МЗС ми отримали на це левову частку бюджету", - повідомила Карпа.

Нагадаємо, під час книжкового салону у Парижі Ірена Карпа подарувала президенту Франції Емануелю Макрону збірку оповідань українського режисера та політичного в'язня у РФ Олега Сенцова.

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