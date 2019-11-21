Садовий прокоментував можливу заставу у 50 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Львівський міський голова Андрій Садовий, якому сьогодні САП вручила підозру та проситиме заставу у 50 мільйонів гривень, заявив, що в нього таких коштів немає. Про це він повідомив в ефірі одно з місцевих ЗМІ, передає УНН.
“Я важко уявляю, де вони ту суму нарахували. Буду звертатися до людей. Моя декларація, вона є публічна. Все, що я маю — подивіться, зарплата моя, те, що Катерина (Катерина Кіт-Садова — дружина Андрія Садового, — ред.) отримує, в нас нема чогось іншого. Є будинок, є машина, можливо треба буде щось продавати”, — зазначив Садовий.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні, 21 листопада, вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
Садовому інкримінують зловживання владою. САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.