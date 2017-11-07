Саакашвілі заявив, що отримав документ про легалізацію його перебування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі стверджує, що Державна міграційна служба видала посвідчення, яке легалізує його перебування в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. Звичайно, я цим не задовольняюся, а добиваюся через суд права відновити моє громадянство", - написав М.Саакашвілі.
Нагадаємо, за повідомленням Державної міграційної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.
Як повідомляв УНН, захист М.Саакашвілі мав намір оскаржити рішення міграційної служби.