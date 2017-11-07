Саакашвили заявил, что получил документ о легализации его пребывания в Украине

"Сегодня наконец получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - написал М.Саакашвили.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, защита М.Саакашвили намеревался обжаловать решение миграционной службы.