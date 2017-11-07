Саакашвили заявил, что получил документ о легализации его пребывания в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили утверждает, что Государственная миграционная служба выдала удостоверение, которое легализует его пребывания в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня наконец получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - написал М.Саакашвили.
Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Как сообщал УНН, защита М.Саакашвили намеревался обжаловать решение миграционной службы.