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Саакашвілі прийшов до СБУ, але від допиту відмовився

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов до будівлі СБУ, але спілкуватися зі слідчим відмовився, оскільки вважає, що викликати однією повісткою на один день для проведення двох різних слідчих дії заборонено українським Кримінально-процесуальним кодексом. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

Саакашвілі прийшов до СБУ, але від допиту відмовився

“Сьогодні вони мене викликали в порушення статті 245 КПК. Згідно з цією статтею, закликати мене для проведення одночасно двох різних слідчих дій заборонено. Я ні кроку не зроблю для порушення закону... Вони хочуть отримати зразки мого голосу. А чого тоді Луценко у Верховній Раді якісь мультики крутив про мене? Я їм напою таку пісню, що вони довго будуть пам’ятати. Я готовий здати зразки мого голосу”, — сказав М.Саакашвілі.

Нагадаємо, 18 грудня М.Саакашвілі прийшов до Генпрокуратури, поспілкувався з журналістами, однае не пішов на допит до слідчого ГПУ, заявивши, що його справу має розслідувати Служба безпеки України.

Як повідомляв УНН, М.Саакашвілі викликали на допит до управління Києва та Київської області Служби безпеки України.

Зазначимо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що М.Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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