Саакашвілі прийшов до СБУ, але від допиту відмовився

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов до будівлі СБУ, але спілкуватися зі слідчим відмовився, оскільки вважає, що викликати однією повісткою на один день для проведення двох різних слідчих дії заборонено українським Кримінально-процесуальним кодексом. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.