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Саакашвілі: Порошенко зробив найкращий подарунок Путіну, заарештувавши мене

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявляє, що його арешт владою Києва є лучним подарунком для президента Росії Володимира Путіна. Про це Саакашвілі заявив сьогодні в Печерському районному суді, який рассмотриваются клопотання Генеральної прокуратури України щодо обрання йому цілодобового домашнього арешту як запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

"Мене Порошенко і Луценко глибоко образили - при всій повазі до їх посад, назвавши агентом ФСБ! ... Саакашвілі у в'язниці в Києві - це найкраща мрія Путіна, це найкраща мрія ФСБ - заарештувати в Києві заклятого ворога Путіна! Його не змогли заарештувати в Москві, заарештували в Києві! Це - найкращий подарунок Путіну!"- сказав Саакашвілі.

У той же час, звертаючись до суду, він зауважив, що прийме будь-яке рішення.

"Ваша честь, будь-яке рішення я прийму - в житті все треба випробувати", - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, захист Саакашвілі просить суд не застосовувати до нього ніякого запобіжного заходу.

Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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