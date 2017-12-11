Саакашвілі: Порошенко зробив найкращий подарунок Путіну, заарештувавши мене

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявляє, що його арешт владою Києва є лучним подарунком для президента Росії Володимира Путіна. Про це Саакашвілі заявив сьогодні в Печерському районному суді, який рассмотриваются клопотання Генеральної прокуратури України щодо обрання йому цілодобового домашнього арешту як запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.