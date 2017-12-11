Саакашвили: Порошенко сделал лучший подарок Путину, арестовав меня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Екс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявляет, что его арест властями Киева является лучним подарком для президента России Владимира Путина. Об этом Саакашвили заявил сегодня в Печерском районном суде, который рассмотривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины по избранию ему круглосуточного домашнего ареста как меры пресечения, передает кореспондент УНН.
“Меня Порошенко и Луценко глубоко оскорбили — при всем уважении к их должностям, назвав агентом ФСБ!..Саакашвили в тюрьме в Киеве — это лучшая мечта Путина, это лучшая мечта ФСБ — арестовать в Киеве заклятого врага Путина! Его не смогли арестовать в Москве, арестовали в Киеве! Это — лучший подарок Путину!” — сказал Саакашвили.
В тоже время, обращаясь к суду, он от метил, что примет любое решение.
“Ваша честь, любое решение я приму - в жизни все надо испытать”, - заявил Саакашвили.
Напомним, защита Саакашвили просит суд не применять к нему никакой меры пресечения.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги .
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.