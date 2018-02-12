Саакашвілі не прийшов до прокуратури для надання пояснень щодо екстрадиційної перевірки

“Ми його запросили на 11 годину дати пояснення в межах екстрадиційної перевірки. До сьогоднішнього дня вже кілька разів скасовувалися дати його візиту до прокуратури Києва, але вони скасовувалися на прохання адвокатів, які були зайняті в інших судових процесах. Тобто, вони і раніше отримували запрошення і ми впевнені, що і це запрошення вони тримали. Зокрема, воно було направлено за місцем проживання Саакашвілі та на електронну пошту, звідки відбувалося листування з адвокатами. Але жодної відповіді поки що не надходило”, — сказала Н.Максимець.

Водночас факт того, за словами прес-секретаря, що зустрічі за проханням адвокатів переносилися свідчить про те, що бажання прийти до прокуратури і надати пояснення щодо екстрадиційної перевірки є. “Однак, чому вони досі не скористалися цією можливістю — нам не відомо”, — уточнила вона.

Прес-секретар також зауважила, що Саакашвілі не зобов’язаний приходити до прокуратури і надавати такі пояснення. До того ж, зазначила вона, жодної відповідальності за неявку він не несе.

“Разом з тим, це можливість його як особи, стосовно якої здійснюється екстрадицій на перевірка, надати інформацію щодо причин, які можуть перешкоджати видачі його іноземній державі”, — пояснила Н.Максимець.

Прес-секретар також зазначила, що наразі екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі ще триває.

Нагадаємо, судом Грузії Саакашвілі засуджено до 3 років позбавлення волі та надіслано до України запит на його екстрадицію. Міністерство юстиції України розпочало екстрадиційну перевірку.