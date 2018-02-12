Саакашвілі не прийшов до прокуратури для надання пояснень щодо екстрадиційної перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі не прийшов до прокуратури міста Києва для надання пояснень стосовно екстрадиційної перевірки, яка здійснюється щодо нього. Про це повідомила УНН прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
“Ми його запросили на 11 годину дати пояснення в межах екстрадиційної перевірки. До сьогоднішнього дня вже кілька разів скасовувалися дати його візиту до прокуратури Києва, але вони скасовувалися на прохання адвокатів, які були зайняті в інших судових процесах. Тобто, вони і раніше отримували запрошення і ми впевнені, що і це запрошення вони тримали. Зокрема, воно було направлено за місцем проживання Саакашвілі та на електронну пошту, звідки відбувалося листування з адвокатами. Але жодної відповіді поки що не надходило”, — сказала Н.Максимець.
Водночас факт того, за словами прес-секретаря, що зустрічі за проханням адвокатів переносилися свідчить про те, що бажання прийти до прокуратури і надати пояснення щодо екстрадиційної перевірки є. “Однак, чому вони досі не скористалися цією можливістю — нам не відомо”, — уточнила вона.
Прес-секретар також зауважила, що Саакашвілі не зобов’язаний приходити до прокуратури і надавати такі пояснення. До того ж, зазначила вона, жодної відповідальності за неявку він не несе.
“Разом з тим, це можливість його як особи, стосовно якої здійснюється екстрадицій на перевірка, надати інформацію щодо причин, які можуть перешкоджати видачі його іноземній державі”, — пояснила Н.Максимець.
Прес-секретар також зазначила, що наразі екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі ще триває.
Нагадаємо, судом Грузії Саакашвілі засуджено до 3 років позбавлення волі та надіслано до України запит на його екстрадицію. Міністерство юстиції України розпочало екстрадиційну перевірку.