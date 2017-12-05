Саакашвілі мають доправити до СБУ - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі мають доправити до Служби безпеки України. Про це під час прес-конференції у Києві сказав Генеральний прокурор України, передає кореспондент УНН.
“Як буде доправлений Міхеїл Саакашвіллі до СБУ — питання не моє, це питання Нацполіції та Служби Безпеки України, і впевнений, що рано чи пізно це відбудеться”, — зазначив Генпрокурор.
За його словами, активісти, які використовують барикади для “зміни влади в Україні незаконним шляхом”, лише погіршують власне становище.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.
При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.