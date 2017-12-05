Саакашвили должны доставить в СБУ - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили должны доставить в Службу безопасности Украины. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал Генеральный прокурор Украины, передает корреспондент УНН.
"Как будет доставлен Михеил Саакашвилли в СБУ - вопрос не мой, это вопрос Нацполиции и Службы безопасности Украины, и уверен, что рано или поздно это произойдет", - отметил Генпрокурор.
По его словам, активисты, использующие баррикады для "смены власти в Украине незаконным путем", только ухудшают собственное положение.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски у Саакашвили: в ГПУ подтвердили проведение следственных действий при поддержке СБУ
Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.