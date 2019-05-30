Саакашвілі і Савченко не будуть представляти "Слугу народу" в парламенті

"Я так розумію, цікавить питання, чи будуть вони (Саакашвілі та Савченко - ред.) представляти партію "Слуга народу" в парламенті? Ні, не будуть, тому що Савченко є чинним народним депутатом - це, як мінімум, обмеження. Що стосується Міхеіла Ніколозовича, якщо я не помиляюся, він не проходить навіть по юридичним нормам, тому що він повинен був би прожити в Україні протягом 5 років", - сказав він.

З точки зору Разумкова, у Саакашвілі є своя політична чи громадська діяльність, якою він буде займатися, а партія "Слуга народу" буде займатися реалізацією завдань, озвучених Президентом.

Раніше Разумков заявив, що Саакашвілі не може потрапити в список жодної партії, оскільки повинен для цього прожити на території України 5 років.

Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.