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С.Рибалка використовує посаду глави фінансового комітету ВР для вирішення політичних завдань – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Глава комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка у першу чергу використовує свою посаду для вирішення політичних завдань. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт Реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний.

С.Рибалка використовує посаду глави фінансового комітету ВР для вирішення політичних завдань – експерт

“Сьогоднішній склад комітету (фінансової політики і банківської діяльності – ред.) найменш фаховий за всю історію, з огляду на тих людей, які його складають, і з огляду на ті політичні сили, які його представляють. Можна говорити про те, що керівництво комітету в першу чергу використовує свої політичні інтереси, і його діяльність направлена на те, аби звучали гасла, які цікавлять саме цю політичну платформу”, - вважає експерт.

Попри це, на думку експерта, комітет працює і розробляє законопроекти із залученням експертів. Водночас, Р.Чорний не заперечує того факту, що фактично глава комітету, нардеп Сергій Рибалка, гальмує його роботу.

“Тобто, через Рибалку блокується робота комітету? Фактично так, але я сказав би так: комітет дійсно працює, є позиції, коли робота блокується, сам Рибалка, хоча дуже далекий від фінансів, пробує розібратися і працює над собою. Кажу про кількість законів. Водночас, щодо політичних заяв, то він в першу чергу використовує цю свою позицію керівника комітету для вирішення своїх політичних завдань”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, народний депутат кількох скликань, економіст Сергій Терьохін вважає роботу глави комітету з фінполітики ВР, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки непрофесійною та такою, що спрямована скоріше на власне збагачення, аніж регулювання фінансової сфери.

За словами С.Терьохіна, комітет, прикриваючись нібито вимогами Міжнародного валютного фонду, звузив контроль за Національним банком України з боку держави, і тепер НБУ безконтрольно розпоряджається валютним резервом. С.Терьохін зауважив, що за останні два роки комітет не прийняв жодного рішення на користь вкладників.

Як повідомляв УНН, за даними рейтингу реформаторів iMoRe, всього за три місяці 2016 року рейтинг С.Рибалки впав на 31 позицію – до 202 місця, отримавши 180 балів за підтримку реформаторських законів.

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