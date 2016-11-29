С.Рыбалка использует должность главы финансового комитета ВР для решения политических задач - эксперт

"Сегодняшний состав комитета (финансовой политики и банковской деятельности - ред.) наименее профессиональный за всю историю, учитывая тех людей, которые его составляют, и учитывая те политические силы, которые его представляют. Можно говорить о том, что руководство комитета в первую очередь использует свои политические интересы, и его деятельность направлена ​​на то, чтобы звучали лозунги, которые интересуют именно эту политическую платформу ", - считает эксперт.

Несмотря на это, по мнению эксперта, комитет работает и разрабатывает законопроекты с привлечением экспертов. В то же время, Р.Чорный не отрицает того факта, что фактически глава комитета, нардеп Сергей Рыбалка, тормозит его работу.

"То есть, через Рыбалку блокируется работа комитета? Фактически так, но я сказал бы так: комитет действительно работает, есть позиции, когда работа блокируется, сам Рыбалка, хотя очень далек от финансов, пытается разобраться и работает над собой. Говорю о количестве законов. В то же время, по политическим заявлениям, то он в первую очередь использует эту свою позицию руководителя комитета для решения своих политических задач ", - резюмировал эксперт.

Напомним, народный депутат нескольких созывов, экономист Сергей Терехин считает работу главы комитета по финполитики ВР, члена фракции Радикальной партии Сергея Рыбалки непрофессиональной и такой, которая направлена скорее на собственное обогащение, чем регулирование финансовой сферы.

По словам С.Терехина, комитет, прикрываясь якобы требованиями Международного валютного фонда, сузил контроль за Национальным банком Украины со стороны государства, и теперь НБУ бесконтрольно распоряжается валютным резервом. С.Терехин отметил, что за последние два года комитет не принял никакого решения в пользу вкладчиков.

Как сообщал УНН, по данным рейтинга реформаторов iMoRe, всего за три месяца 2016 года рейтинг С.Рыбалка упал на 31 позицию - до 202 места, получив 180 баллов за поддержку реформаторских законов .