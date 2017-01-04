С.Полторак: ракетні навчання біля Криму будуть регулярними настільки, наскільки потрібно

“У Москві дуже нервували, нас залякували тим, що буде завдано удару у відповідь по нашим пусковим установкам. Ми такий варіант також опрацьовували. Але — це справа незалежної України проводити навчання на своїй території, не порушуючи жодного міжнародного договору, і перевіряючи готовність нашої системи ППО. Звичайно, в Росії нервували, тому, що військові, які проходять службу в їх військово-повітряних силах, розуміючи готовність системи ППО України, які не будуть настільки впевнені в безкарності своїх дій, якщо їм таке завдання буде поставлено на території України. Ми провели навчання вперше з часів незалежності України, тому що подібний полігон у нас був в включеному Крим”, — сказав С.Полторак.

Також, міністр оборони України оцінив проведені навчання як “дуже вдалі і потрібні”.

“Ми нікого питати не збираємося, які вчення нам проводити на нашій території. Ці навчання будуть регулярними настільки, наскільки потрібно буде їх проводити ”, - повідомив С.Полторак.

Як повідомляв УНН, на півдні України 1 грудня розпочались навчання із виконання практичних пусків зенітних керованих ракет середньої дальності в районі села Олександрівка.

Такі навчання викликали занепокоєння і в російському оборонному відомстві. Міністерство оборони Росії опублікувало попередження, в якому сказано, що у випадку запуску українських ракет в зонах поблизу Криму під час стрільб вони можуть бути знищені.