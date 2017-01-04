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С.Полторак: ракетные учения возле Крыма будут регулярными настолько, насколько нужно

С.Полторак: ракетные учения возле Крыма будут регулярными настолько, насколько нужно

Киев • УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Ракетные учения возле Крыма будут происходить настолько регулярно, насколько это потребуется. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сказал в интервью "5 каналу", сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"В Москве очень нервничали, нас запугивали тем, что будет нанесен ответный удар по нашим пусковым установкам. Мы такой вариант также прорабатывали. Но - это дело независимой Украины проводить учения на своей территории, не нарушая ни одного международного договора, и проверяя готовность нашей системы ПВО. Конечно, в России нервничали, потому что военные, которые проходят службу в их военно-воздушных силах, понимая готовность системы ПВО Украины, не будут настолько уверены в безнаказанности своих действий, если им такая задача будет поставлена ​​на территории Украины. Мы провели учения впервые со времен независимости Украины, потому что подобный полигон у нас был во включенном Крыму", - сказал С.Полторак.

Также, министр обороны Украины оценил проведенные учения как "очень удачные и нужные".

"Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Эти учения будут регулярными настолько, насколько нужно будет их проводить", - сообщил С.Полторак.

Как сообщал УНН, на юге Украины 1 декабря начались учения по выполнению практических пусков зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка.

Такие учения вызвали беспокойство и в российском оборонном ведомстве. Министерство обороны России опубликовало предупреждение, в котором сказано, что в случае запуска украинских ракет в зонах возле Крыма во время стрельб они могут быть уничтожены.

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