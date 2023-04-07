S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до «CCC» у зв'язку із планом реструктуризації боргу; прогноз негативний, пише УНН.
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"6 квітня 2023 року S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті (FC) з CCC+ до CCC. Прогноз щодо довгострокового суверенного рейтингу FC "негативний", - ідеться у повідомлпенні.
Деталі
Водночас, за даними агентства, підтверджено короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні C і довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги в національній валюті (LC) на рівні CCC+/C за суверенними кредитами.
Прогноз щодо довгострокового рейтингу LC – стабільний. Також аналітики агентства підтвердили рейтинг за національною шкалою на рівні «uaBB», а оцінка трансфертної та конвертованої валюти залишається «CCC+».
При цьому в S&P вказують, що уряд України оголосив про план реструктуризації зовнішнього боргу на середину 2024 року. "Тому ми вважаємо ймовірним, що Україна буде мати скрутний обмін своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями без непередбаченого позитивного розвитку подій", - ідеться у повідомленні.
У результаті, як вказано, і знизили довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з ССС+ до ССС.
Доповнення
Група офіційних кредиторів України продовжила мораторій на погашення боргу до 2027 року, поки діятиме програма Міжнародного валютного фонду для фінансування України.