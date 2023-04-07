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S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Киев • УНН

 • 878613 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до ««CCC» в связи с планом реструктуризации долга; прогноз негативный, пишет УНН.

Цитата

"6 апреля 2023 года S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) с CCC+ до CCC. Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу FC "негативный", - говорится в сообщении.

Детали

В то же время, по данным агентства, подтвержден краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне C и долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте (LC) на уровне CCC+/C по суверенным кредитам.

Прогноз по долгосрочному рейтингу LC – стабильный. Также аналитики агентства подтвердили рейтинг по национальной шкале на уровне «uaBB», а оценка трансфертной и конвертируемой валюты остается «CCC+».

При этом в S&P указывают, что правительство Украины объявило о плане реструктуризации внешнего долга на середину 2024 года. "Поэтому мы считаем вероятным, что Украина будет иметь затруднительный обмен своими внешними коммерческими обязательствами без непредвиденного позитивного развития событий", - говорится в сообщении.

В результате, как указано, и понизили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с ССС+ до ССС.

Дополнение

Группа официальных кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга до 2027 года, пока будет действовать программа Международного валютного фонда для финансирования Украины.

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