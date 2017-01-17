С.Лавров назвав умови розвитку відносин з Євросоюзом, США і НАТО

За словами С.Лаврова, РФ шукає спільні інтереси з усіма тими, хто готовий робити так, щоб світова економіка розвивалася в інтересах усіх країн і народів, з тими, хто розуміє безальтернативність об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом та іншими сучасними загрозами, хто готовий працювати з Росією на "рівноправній взаємовигідній основі, на основі врахування інтересів один одного і вибудовуванні балансу таких інтересів".

"З цих же позицій вибудовуємо свої відносини з партнерами і союзниками в різних регіонах світу. З цих же позицій, з позицій рівноправності і взаємного врахування інтересів, взаємної поваги ми готові вибудовувати відносини з США, з ЄС і з НАТО, без імпорту цінностей, без спроб нав'язувати там якісь цінності, тим більше, що, як показують інформаційні війни, ці цінності себе вже досить серйозно дискредитували", - зазначив очільник МЗС РФ.