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С.Лавров назвав умови розвитку відносин з Євросоюзом, США і НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Росія готова вибудовувати відносини з Європейським Союзом, США і НАТО на основі взаємної поваги, без нав'язування цінностей. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час прес-конференції у вівторок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

За словами С.Лаврова, РФ шукає спільні інтереси з усіма тими, хто готовий робити так, щоб світова економіка розвивалася в інтересах усіх країн і народів, з тими, хто розуміє безальтернативність об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом та іншими сучасними загрозами, хто готовий працювати з Росією на "рівноправній взаємовигідній основі, на основі врахування інтересів один одного і вибудовуванні балансу таких інтересів".

"З цих же позицій вибудовуємо свої відносини з партнерами і союзниками в різних регіонах світу. З цих же позицій, з позицій рівноправності і взаємного врахування інтересів, взаємної поваги ми готові вибудовувати відносини з США, з ЄС і з НАТО, без імпорту цінностей, без спроб нав'язувати там якісь цінності, тим більше, що, як показують інформаційні війни, ці цінності себе вже досить серйозно дискредитували", - зазначив очільник МЗС РФ.

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