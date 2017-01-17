С.Лавров назвал условия развития отношений с Евросоюзом, США и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Россия готова выстраивать отношения с Европейским Союзом, США и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По словам С.Лаврова, РФ ищет общие интересы со всеми теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась в интересах всех стран и народов, с теми, кто понимает безальтернативность объединения усилий для борьбы с терроризмом и другими современными угрозами, кто готов работать с Россией на "равноправной взаимовыгодной основе, на основе учета интересов друг друга и выстраивания баланса таких интересов".
"С этих же позиций выстраиваем свои отношения с партнерами и союзниками в разных регионах мира. С этих же позиций, с позиций равноправия и взаимного учета интересов, взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения с США, с ЕС и НАТО, без импорта ценностей, без попыток навязывать там какие-то ценности, тем более, что, как показывают информационные войны, эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали", - отметил глава МИД РФ.