С.Лавров назвав автора доповіді про "компромат" на Д.Трампа шахраєм-втікачем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у вівторок назвав "шахраєм-втікачем" колишнього агента МІ-6, якого називають автором доповіді про нібито наявність у Москви компромату на обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Якийсь шахрай-втікач з МІ-6", - сказав С.Лавров.
Як заявив голова МЗС РФ, він не збирається доводити необгрунтованість звинувачень РФ в кіберзлочинах, грунтуючись на презумпції невинуватості.
Як повідомляв УНН, на початку січня керівники американських розвідувальних служб на проведеному спецбрифінгу в Нью-Йорку ознайомили Дональда Трампа з свідченнями наявності у російських спецслужб інформації особистого та фінансового характеру, що дискредитує обраного президента США.
Нагадаємо, автором звіту про "компромат" на обраного президента США Дональда Трампа назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.
Як повідомлялось, Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і "заліг на дно".