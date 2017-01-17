С.Лавров назвал автора доклада о "компромате" на Д.Трампа мошенником-беглецом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник назвал "мошенником-беглецом" бывшего агента МИ-6, которого называют автором доклада о якобы наличии у Москвы компромата на избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Какой-то мошенник-беглец из МИ-6", - сказал С.Лавров.
Как заявил глава МИД РФ, он не собирается доказывать необоснованность обвинений РФ в киберпреступлениях, основываясь на презумпции невиновности.
Как сообщал УНН, в начале января руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с показаниями о наличии у российских спецслужб информации личного и финансового характера, которая дискредитирует избранного президента США.
Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.
Как сообщалось, Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и "залег на дно".