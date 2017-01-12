Рятувальники загасили пожежу в спортклубі у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Рятувальники загасили пожежу в спортивному клубі на вулиці Заливна у Сумах. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Об 11:56 пожежу вдалось локалізувати на площі 1200 кв.м. та о 18:00 — ліквідувати. Ліквідація загоряння проводилася як зсередини будівлі, так і ззовні за допомогою автодрабини”, — сказано у повідомленні.
Причина пожежі з’ясовуються.
Нагадаємо, о 09:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі спортивного клубу на вулиці Заливна, 15.
В зв’язку із щільним задимленням на місці пожежі було зупинено заняття в 29-й загальноосвітній школі, яка розташована на прилеглій території.