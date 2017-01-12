Спасатели потушили пожар в спортклубе в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Спасатели потушили пожар в спортивном клубе на улице Заливной в Сумах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"Об 11:56 пожар удалось локализовать на площади 1200 кв.м. и в 18:00 - ликвидировать. Ликвидация возгорания проводилась как изнутри здания, так и снаружи с помощью автолестницы ", - сказано в сообщении.
Причина пожара выясняется.
Напомним, в 09:58 спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном здании спортивного клуба на улице Заливной, 15.
В связи с плотным задымлением на месте пожара были остановлены занятия в 29-й общеобразовательной школе, расположенной на прилегающей территории.