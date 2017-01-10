Рятувальники відшукали киянина, який заблукав в районі Драгобрата

Так, 9 січня о15:15 до Служби порятунку “101” повідомили, що в районі урочища Грегулець полонини Крачуняска Свидовецького хребта в Рахівському районі, катаючись на лижах в умовах поганої видимості втратив орієнтир та заблукав 29-річний киянин.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця на спецавтомоблі було направлено 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення.

Працівники ДСНС відшукали чоловіка та о 18:55 доправили його до турбази на полонині Драгобрат, де турист відпочивав. Медичної допомоги людина не потребувала.