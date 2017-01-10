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Спасатели нашли киевлянина, который заблудился в районе Драгобрата

Спасатели нашли киевлянина, который заблудился в районе Драгобрата

Киев • УНН

 • 9411 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Закарпатской области нашли киевлянина, который потерял ориентир и заблудился в районе Драгобрата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

Так, 9 января в 15:15 в Службу спасения "101" сообщили, что в районе урочища Грегулец долины Крачуняска Свидовецкого хребта в Раховском районе, катаясь на лыжах в условиях плохой видимости потерял ориентир и заблудился 29-летний киевлянин.

Для проведения поисково-спасательных работ на место на спецавтомобле направили 6 спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения.

Работники ГосЧС нашли мужчину и в 18:55 доставили его на турбазу в долине Драгобрат, где турист отдыхал. В медицинской помощи он не нуждался.

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