Рятувальники розповіли про ситуацію у Чернігові, де затопило 90 дворів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Роботи з відкачування води завершені у 23 господарствах у Чернігові. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Чернігівській області, передає УНН.
"Станом на 15:00 для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць техніки, 2 гумових човна, 13 мотопомп та 62 чоловіки особового складу У ДСНС України в області. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників", – йдеться в повідомленні.
У ході проведення робіт з ліквідації підрозділи ГУ ДСНС у Чернігівській області евакуювали 16 людей, з яких 3 передали працівникам медичної допомоги. Роботи з відкачування води завершені у 23 господарствах.
"У місті частково залишаються підтоплені 19 вулиць. Також сталося часткове руйнування стін житлових будинків по вул. Толстого, 7 та Текстильників, 23 та часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус у Чернігівському районі. Рух по автодорозі не порушено, ремонтні роботи дорожнього покриття будуть проводитись з понеділка", – уточнил у ДСНС.
Ліквідація наслідків підтоплення триває.
Нагадаємо, через інтенсивні опади сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.