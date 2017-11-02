Рятувальники продовжують гасити пожежу в одеському санаторії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У санаторії "Червоні зорі" досі горить один із корпусів, який загорівся напередодні. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Чергова група ДСНС у кількості 5 осіб ліквідовує поодинокі спалахи, що виникають періодично.
"Пожежа виникла близько 21:30. Ми в той час здійснювали черговий обхід територіі. Вогонь розпочався з даху будівлі і поширився на весь корпус. Ймовірно, це був підпал, бо корпус був закритий, а також відключений від електро та водопостачаня", - зазначив охоронець Роман Білан.
Загальна площа загорання близько 500 кв.м. Загиблих та постраждалих нема.
Наразі з'ясовуються всі причини загорання.
Зазначимо, з березня 2017 року санаторій " Червоні зорі" перестав функціонувати як здравниця, усі його корпуси були закриті.
Як повідомляв УНН, 1 листопада в санаторії “Червоні зорі” на 9-й станції Великого Фонтану виникла пожежа.