Рятувальники продовжують гасити пожежу в одеському санаторії

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У санаторії "Червоні зорі" досі горить один із корпусів, який загорівся напередодні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Чергова група ДСНС у кількості 5 осіб ліквідовує поодинокі спалахи, що виникають періодично.

"Пожежа виникла близько 21:30. Ми в той час здійснювали черговий обхід територіі. Вогонь розпочався з даху будівлі і поширився на весь корпус. Ймовірно, це був підпал, бо корпус був закритий, а також відключений від електро та водопостачаня", - зазначив охоронець Роман Білан.

Загальна площа загорання близько 500 кв.м. Загиблих та постраждалих нема.

Наразі з'ясовуються всі причини загорання.

Зазначимо, з березня 2017 року санаторій " Червоні зорі" перестав функціонувати як здравниця, усі його корпуси були закриті.

Як повідомляв УНН, 1 листопада в санаторії “Червоні зорі” на 9-й станції Великого Фонтану виникла пожежа.

Українські Національні Новини

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