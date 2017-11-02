Спасатели продолжают тушить пожар в одесском санатории

Дежурная группа ГСЧС в количестве 5 человек ликвидирует единичные вспышки, возникающие периодически.

"Пожар возник около 21:30. Мы в то время осуществляли очередной обход територии. Огонь начался с крыши здания и распространился на весь корпус. Вероятно, это был поджог, так как корпус был закрыт, а также отключен от электро- и водопоставок", - отметил охранник Роман Билан.

Общая площадь возгорания около 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас выясняются все причины возгорания.

Отметим, с марта 2017 года санаторий "Красные зори" перестал функционировать как здравница, все его корпуса были закрыты.

Как сообщал УНН, 1 ноября в санатории "Красные зори" на 9-й станции Большого Фонтана возник пожар.