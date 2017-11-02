Спасатели продолжают тушить пожар в одесском санатории

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55938 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123501 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105539 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108186 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106794 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105042 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102447 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145186 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116365 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В санатории "Красные зори" до сих пор горит один из корпусов, который загорелся накануне. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Дежурная группа ГСЧС в количестве 5 человек ликвидирует единичные вспышки, возникающие периодически.

"Пожар возник около 21:30. Мы в то время осуществляли очередной обход територии. Огонь начался с крыши здания и распространился на весь корпус. Вероятно, это был поджог, так как корпус был закрыт, а также отключен от электро- и водопоставок", - отметил охранник Роман Билан.

Общая площадь возгорания около 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас выясняются все причины возгорания.

Отметим, с марта 2017 года санаторий "Красные зори" перестал функционировать как здравница, все его корпуса были закрыты.

Как сообщал УНН, 1 ноября в санатории "Красные зори" на 9-й станции Большого Фонтана возник пожар.

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