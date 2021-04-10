Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Через погіршення погодних умов 10-11 квітня на Закарпатті очікується сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну сторінку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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“За даними УкрГідрометцентру, 10-11 квітня, у зв’язку з підвищенням температури повітря, у високогiр’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Напередодні на Буковині повернулась зима, там зафіксували 20 градусів морозу.