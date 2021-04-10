Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Через погіршення погодних умов 10-11 квітня на Закарпатті очікується сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну сторінку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.