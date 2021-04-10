Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий 10-11 апреля в Закарпатье ожидается снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По данным Укргидрометцентра, 10-11 апреля, в связи с повышением температуры воздуха, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним
Накануне на Буковине вернулась зима, там зафиксировали 20 градусов мороза.