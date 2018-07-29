Рятувальники попередили про підвищення рівня води у Сяні і Дністрі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Рівень води у басейнах річок Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях підніметься на 0,5-1,5 м, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“29 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очікується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 — 1,5 м над поточними рівнями”, — зазначили у прес-службі з посиланням на Укргідрометцентр.
У ДСНС зазначили, що при сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.
При цьому, за їхніми даними, місцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.
Нагадаємо, сьогодні в Україні і на сході та півночі — сухо і спекотно, а на заході та півдні будуть невеликі дощі з грозами.