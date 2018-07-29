Спасатели предупредили о повышении уровня воды в Сане и Днестре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Уровень воды в бассейнах рек Сана и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях поднимется на 0,5-1,5 м, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"29 июля на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается обновления подъема уровней воды на 0,5 - 1,5 м над текущими уровнями", - отметили в пресс-службе со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ГоСЧС отметили, что при сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.
При этом, по их данным, местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.
Напомним, сегодня в Украине и на востоке и севере - сухо и жарко, а на западе и юге будут небольшие дожди с грозами.