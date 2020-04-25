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Рятувальники гасять траву на Житомирщині: пожежі у лісових масивах локалізовані

Рятувальники гасять траву на Житомирщині: пожежі у лісових масивах локалізовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на ранок суботи на території Житомирської області пожежі у лісових масивах локалізовані, рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Ураїни, передає УНН.

"Станом на 7 год. 25 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 637 чоловік та 91 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що 24 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

"Станом на 7 год. 25 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 163 чоловіка та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 т води", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 25 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

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