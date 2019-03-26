Ryanair відкриває нові міжнародні маршрути з аеропорту Ярославського в Харкові

Тут вперше назвали точні маршрути перших авіаперельотів повітряних суден Ryanair з "першої столиці" - пасажири зможуть скористатися послугами авіакомпанії для того, щоб відвідати польський Краків і Вільнюс, столицю Литви.

"Ми раді, що Харків став третім українським аеропортом для Ryanair. У 2019 р. ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевезти за рік 1,4 мільйона пасажирів", - розповів про плани компанії в Україні, Міхал Качмажік, виконавчий директор Ryanair Sun.

"Нам приємно, що саме харківський аеропорт був обраний такою значущою авіакомпанією для співпраці. Ми вже поспілкувалися з представниками Ryanair про подальші плани і сподіваємося, у нас попереду ще багато спільних проектів", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської обласної державної адміністрації.

"Відкриття рейсів авіакомпанії Ryanair з аеропорту "Харків" - результат тривалих переговорів. Вперше з Ryanair ми провели зустріч ще в 2010 році на форумі Routes, який проводився на базі нашого аеропорту. Саме цей момент став відправною точкою в наших взаєминах. Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшою авіакомпанією в Європі", - розповів про переговори з провідним європейським авіаперевізником і майбутні перспективи Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Уже в червні 2019 року літаки почнуть літати за маршрутом Харків-Краків (Польща), а в жовтні - за маршрутом Харків-Вільнюс (Литва). Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень. На честь початку співпраці Міжнародного аеропорту "Харків" і Ryanair першим пасажирам пропонують знижки на квитки до Кракова за умови їх придбання до опівночі четверга 28 березня поточного року за ціною від 14,99 євро. Квитки доступні до покупки на сайті авіакомпанії.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1 600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів пасажирів.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого терміналу, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, і в 2019 році продовжить збільшуватися. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників і запуску нових рейсів. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.