Рябошапка знищив систему єдиного прокурорського нагляду - Матіос

“Я любитель колишнього генпрокурора шестимісячного пана Рябошапки, який доруйнував те, що допомагало поліції робити свою роботу. Зруйнував систему єдиного прокурорського нагляду за правильністю і законністю процесуального розслідування кримінальних проваджень. Наробив такого, що незрозуміло, що зараз робити. Такої руйнації і диверсії з нівелювання держвлади, яку зробив пан Рябошапка, який зараз відсиджується в Брюсселі... це просто нонсенс”, - сказав Матіос.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.