Рябошапка знищив систему єдиного прокурорського нагляду - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка доруйнував те, що допомагало поліції працювати та знищив систему єдиного прокурорського нагляду. Про це в ефірі телеканалу Zik сказав колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос, передає УНН.
“Я любитель колишнього генпрокурора шестимісячного пана Рябошапки, який доруйнував те, що допомагало поліції робити свою роботу. Зруйнував систему єдиного прокурорського нагляду за правильністю і законністю процесуального розслідування кримінальних проваджень. Наробив такого, що незрозуміло, що зараз робити. Такої руйнації і диверсії з нівелювання держвлади, яку зробив пан Рябошапка, який зараз відсиджується в Брюсселі... це просто нонсенс”, - сказав Матіос.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.