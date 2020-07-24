Рябошапка уничтожил систему единого прокурорского надзора - Матиос

"Я любитель бывшего генпрокурора шестимесячного господина Рябошапки, который доразрушил то, что помогало полиции делать свою работу. Разрушил систему единого прокурорского надзора за правильностью и законностью процессуального расследования уголовных производств. Наделал такого, что непонятно, что сейчас делать. Такого разрушения и диверсии по нивелированию госвласти, что сделал господин Рябошапка, который сейчас отсиживается в Брюсселе ... это просто нонсенс", - сказал Матиос.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.