Рябошапка звільнив з посади прокурора Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Запорізької області, пише УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
“Керуючись статтею 9 Закону України „Про прокуратуру“, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 9 вересня 2019 року звільнив з посади прокурора Запорізької області”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, а також Черкаської областей.
Як повідомляв УНН, Офіс Генерального прокурора буде іншою від Генпрокуратури структурою, він буде значно меншим за своїми функціями та кадровою чисельністю. Про це сказав Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, відповідаючи на запитання про те, чому було прийняте рішення реформувати ГПУ в “Офіс генерального прокурора”.