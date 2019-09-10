Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

“Руководствуясь статьей 9 Закона Украины „О прокуратуре“, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 года уволил от должности прокурора Запорожской области”, — указано в сообщении.

Напомним, ранее Генеральным прокурором освобождены прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Как сообщал УНН, Офис Генерального прокурора будет другой от Генпрокуратуры структурой, он будет значительно меньше по своим функциям и кадровой численности. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о том, почему было принято решение реформировать ГПУ в “Офис генерального прокурора”.