Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора, передає УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“Керуючись статтею 9 Закону України „Про прокуратуру“, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора”, — вказано у повідомленні ГПУ.
Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.
Довідка: Віталій Касько з 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 роки — старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.
У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.
Варто нагадати, що УНН писав про повернення Каська у Генеральну прокуратуру ще у червні.
Як передавав УНН, Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей.