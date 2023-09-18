Руїни Єрихона в Палестині внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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"Природні ресурси та стратегічне розташування Стародавнього Єрихону/Телль-ес-Султана зробили його головним вузлом людського розвитку протягом тисячоліть. Сьогоднішні жителі п’ють воду з тих же джерел і зрошують ті самі поля, що й жителі стародавнього Єрихону", - йдеться в заяві Міністерства туризму та старожитностей Палестини в резюме для комітету.

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Голосування відбулося на засіданні Комітету всесвітньої спадщини під наглядом ЮНЕСКО у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Так, доісторичний об’єкт "Стародавній Єрихон/Тель-ес-Султан (Держава Палестина)", включно з джерелом неподалік, внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що збільшило кількість внесених до списку палестинських об’єктів до чотирьох.

Цей район знаходиться на Західному березі річки Йордан, який Ізраїль захопив разом із Газою та Східним Єрусалимом під час війни 1967 року. Єрихон знаходиться під управлінням Палестинської влади, яка і висунула це місце. Однак Ізраїль, який має дев'ять об'єктів культурної спадщини, заперечив проти рішення ЮНЕСКО. Міністерство закордонних справ країни заявило, що воно є "ще одним свідченням цинічного використання палестинцями ЮНЕСКО" та "політизації організації".

На палестинських територіях ЮНЕСКО раніше визначила ще три об’єкти: Церква Різдва Христового та Паломницький шлях у Віфлеємі, ландшафт пагорба Баттір з виноградними лозами та оливковими деревами, Старе місто Хеврон.

Нагадаємо

Ізраїльська делегація 10 вересня вперше офіційно відвідала Саудівську Аравію.