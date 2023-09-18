Руины Иерихона в Палестине внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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"Природные ресурсы и стратегическое расположение Древнего Иерихона/Телль-эс-Султана сделали его главным узлом человеческого развития на протяжении тысячелетий. Сегодняшние жители пьют воду из тех же источников и орошают те же поля, что и жители древнего Иерихона", - говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Палестины в резюме для комитета.

Детали

Голосование состоялось на заседании Комитета всемирного наследия под наблюдением ЮНЕСКО в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Так, доисторический объект "Древний Иерихон/Тель-эс-Султан (Государство Палестина)", включая источник неподалеку, внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что увеличило количество внесенных в список палестинских объектов до четырех.

Этот район находится на Западном берегу реки Иордан, который Израиль захватил вместе с Газой и Восточным Иерусалимом во время войны 1967 года. Иерихон находится под управлением палестинских властей, которые и выдвинули это место. Однако Израиль, который имеет девять объектов культурного наследия, возразил против решения ЮНЕСКО. Министерство иностранных дел страны заявило, что оно является "еще одним свидетельством циничного использования палестинцами ЮНЕСКО" и "политизации организации".

На палестинских территориях ЮНЕСКО ранее определила еще три объекта: Церковь Рождества Христова и Паломнический путь в Вифлееме, ландшафт холма Баттир с виноградными лозами и оливковыми деревьями, Старый город Хеврон.

Напомним

Израильская делегация 10 сентября впервые официально посетила Саудовскую Аравию.