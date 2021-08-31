Руслан Тимофєєв розповів, як відбирають кращі стартапи в Adventures Lab

По-перше, це аналіз конкурентів і юридична експертиза. Фонд шукає, як захищена інтелектуальна власність проекту і вивчає схожі або аналогічні проекти по всьому світу.

“На першому етапі ми перевіряємо, чи є у інших фаундерів патент або інші форми захисту інтелектуальної власності. Визначаємо, наскільки у аналогічних стартапів схожа концепція і алгоритми. Головне завдання — максимально знизити правові ризики порушення авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності. Якщо не опрацювати ці питання вчасно, то залишиться велика загроза подальших юридичних проблем, судових розглядів, штрафних санкцій, які відбирають багато часу і грошей”, — розповідає Руслан Тимофєєв.

Вивчити аналогічні проекти на ринку важливо ще й для того, щоб уникнути помилок, які допускали конкуренти.

“Якісь помилки і проблеми усунути і зовсім не можна. Тоді краще, вивчивши негативний досвід, взагалі переформатувати проект. Можливо навіть відмовитися від деяких базових ідей”, — упевнений Тимофєєв.

Наступний етап перевірки стартапу — маркетингові дослідження та прогнозування. Це аналіз бізнес-привабливості стартапу, фінансовий план, прогноз можливої реакції конкурентів. Проводяться фокус-групи, оцінюється думка цільової аудиторії. На цьому етапі проходить аудит перших продажів, коли у команди готовий MVP (мінімально-життєздатний продукт, — ред.) і його запускають на ринок. Аналітики визначають рівень ризику неповернення інвестицій. До уваги береться все, аж до менталітету потенційних клієнтів, їхніх звичок, стереотипів поведінки.

Ключове в стартапі — інноваційність і технологічність базової ідеї. Саме це дозволяє проекту рости на сотні відсотків на рік, на відміну від традиційних інвестицій. Наскільки ідея свіжа, чи вирішує закладена у ній технологія актуальну проблему, чи задовольняє інновація потреби цільової аудиторії — все це вирішує науково-технічна експертиза. На цьому етапі фонд проводить аудит використовуваних технологій, перевірку структурного коду і програмної архітектури, оцінка внутрішніх процесів і т.д.

“Засновники завжди піарять свій продукт, називають його унікальним, інноваційним і здатним здійснити переворот в індустрії. На слово тут вірити не можна. Науково-технічна експертиза дозволяє визначити, наскільки проект в тренді, чи є в ньому справжні інновації, крім бізнес-моделі і красивої презентації”, — говорить Тимофєєв.

Після цього аналітики уважно вивчають команду проекту. У Adventures Lab ставка робиться не стільки на самі стартапи, скільки на фаундерів і їхню експертизу, а ще на створення спільноти сильних менеджерів в орбіті фонду.

“Ми розуміємо, що в стартапі завжди не вистачає однієї або декількох ключових компетенцій. Ось цю-то проблему і потрібно вирішувати, тому що бізнес — це люди, а не голі технології. Якщо не вистачає маркетингу, продажів, менеджменту — все це потрібно будувати, залучаючи кращих людей і будуючи потужні команди. Це наша основна ідея. З сильним маркетингом круті ідеї швидко і ефективно захоплюють світ, а без маркетингу легко прогавити момент, і тоді приз дістанеться іншим. Тому краще йти за розумними інвестиціями в фонди, які допомагають розвиватися, а не просто дають гроші”, — вважає Руслан Тимофєєв.

Довідка: Adventures Lab — венчурний фонд, заснований Русланом Тимофєєвим, Андрієм Криворчуком і Русланом Дроздовим з партнерами в 2019 році. Основний напрямок діяльності — пошук перспективних стартапів на ранніх етапах. Adventures Lab системно інвестує в IT-проекти, пов’язані з маркетингом, освітою, відеотехнологій. У пакеті фонду більше 15 проектів, в тому числі інвестиції в Reface на ранній стадії.