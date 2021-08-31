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Руслан Тимофеев рассказал, как отбирают лучшие стартапы в Adventures Lab

Руслан Тимофеев рассказал, как отбирают лучшие стартапы в Adventures Lab

Киев  •  УНН

 • 36651 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Даже в Кремниевой Долине из сотни стартапов выстреливают лишь единицы. Большинство проектов погибают еще на начальных этапах своего существования. Причин множество: неоригинальная идея, слабый менеджмент, отсутствие планов развития и масштабирования. Все это ведет к отсутствию финансирования и перспектив. Перед получением средств каждый молодой IT-проект подвергается серьезной экспертизе со стороны инвесторов. Основатель венчурного фонда Adventures Lab (более 15 инвестиций в стартапы, типичный чек 500 тысяч долларов) Руслан Тимофеев рассказал, какие составляющие включает в себя анализ стартапов, ищущих финансирования.

Во-первых, это анализ конкурентов и юридическая экспертиза. Фонд ищет, как защищена интеллектуальная собственность проекта и изучает похожие или аналогичные проекты по всему миру.

“На первом этапе мы проверяем, есть ли у других фаундеров патент или другие формы защиты интеллектуальной собственности. Определяем, насколько у аналогичных стартапов похожа концепция и алгоритмы. Главная задача — максимально снизить правовые риски нарушения авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. Если не проработать эти вопросы вовремя, то останется большая угроза дальнейших юридических проблем, судебных разбирательств, штрафных санкций, которые отбирают массу времени и денег”, — рассказывает Руслан Тимофеев.

Изучить аналогичные проекты на рынке важно еще и для того, чтобы избежать ошибок, которые допускали конкуренты.

“Какие-то ошибки и проблемы устранить и вовсе нельзя. Тогда лучше, изучив негативный опыт, вообще переформатировать проект. Возможно даже отказаться от некоторых базовых идей”, — уверен Тимофеев.

Следующий этап проверки стартапа — маркетинговые исследования и прогнозирование. Это анализ бизнес-привлекательности стартапа, финансовый план, прогноз возможной реакции конкурентов. Проводятся фокус-группы, оценивается мнение целевой аудитории. На этом этапе проходит аудит первых продаж, когда у команды готов MVP (минимально-жизнеспособный продукт, — ред.) и его запускают на рынок. Аналитики определяют уровень риска невозврата инвестиций. Во внимание принимается все, вплоть до менталитета потенциальных клиентов, их привычек, стереотипов поведения.

Ключевое в стартапе — инновационность и технологичность базовой идеи. Именно это позволяет проекту расти на сотни процентов в год, в отличие от традиционных инвестиций. Насколько идея свежа, решает ли заложенная в ней технология актуальную проблему, удовлетворяет ли инновация потребности целевой аудитории — все это решает научно-техническая экспертиза. На этом этапе фонд проводит аудит используемых технологий, проверка структурного кода и программной архитектуры, оценка внутренних процессов и т.д.

“Основатели всегда пиарят свой продукт, называют его уникальным, инновационным и способным совершить переворот в индустрии. На слово тут верить нельзя. Научно-техническая экспертиза позволяет определить, насколько проект в тренде, есть ли в нем настоящие инновации, помимо бизнес-модели и красивой презентации”, — говорит Тимофеев.

После этого аналитики внимательно изучают команду проекта. В Adventures Lab ставка делается не столько на сами стартапы, сколько на фаундеров и их экспертизу, а еще на создание сообщества сильных менеджеров в орбите фонда.

“Мы понимаем, что в стартапе всегда не хватает одной или нескольких ключевых компетенций. Вот эту-то проблему и нужно решать, потому что бизнес — это люди, а не голые технологии. Если не хватает маркетинга, продаж, менеджмента — все это нужно строить, вовлекая лучших людей и строя мощные команды. Это наша основная идея. С сильным маркетингом крутые идеи быстро и эффективно захватывают мир, а без маркетинга легко прозевать момент, и тогда приз достанется другим. Поэтому лучше идти за умными инвестициями в фонды, которые помогают развиваться, а не просто дают деньги”, — считает Руслан Тимофеев.

Справка: Adventures Lab — венчурный фонд, основанный Русланом Тимофеевым, Андреем Криворчуком и Русланом Дроздовым с партнерами в 2019 году. Основное направление деятельности — поиск перспективных стартапов на ранних этапах. Adventures Lab системно инвестирует в IT-проекты, связанные с маркетингом, образованием, видеотехнологиями. В пакете фонда более 15 проектов, в том числе инвестиции в Reface на ранней стадии.

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