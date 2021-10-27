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Рушійна сила прогресу цифрової трансформації: "Кусум" здобув престижні нагороди конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Група компаній “Кусум” здобула декілька престижних нагород конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі “Панацея” та стала першою в номінації “Цифрова компанія року”.

Рушійна сила прогресу цифрової трансформації: "Кусум" здобув престижні нагороди конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі

Сьогодні вже ніколи не буде таким, як учора, і те, що кілька років тому вважалося недосяжними фантазіями сценаристів-фантастів, зараз звична справа.

Люди звикли одним дотиком екрана смартфона замовляти квитки й бронювати подорожі, викликати таксі й замовляти їжу додому, купувати будь-які товари. Сучасний світ вносить свої корективи в канали комунікації, й розвиток цифрових технологій рухається неспинними темпами.

Однією з рушійних сил для активного впровадження діджитал-інструментів стала пандемія. Вона внесла свої зміни в усі напрями життя та стала викликом для систем охорони здоров’я всього світу. Фармацевтична галузь також не стала винятком і за останні роки почала наполегливо використовувати цифрові технології та діджитал-інструменти. Завдяки їм як лікар, так і споживач (пацієнт) мають змогу дізнатися про ті чи інші досягнення фармацевтичної науки не виходячи зі свого дому, кабінету чи офісу. Цифрові інструменти (додатки, дослідження, вебінари тощо) значно полегшують життя: роблять обмін інформацією більш комфортним та ефективним, дозволяють скоротити витрату часу. Цифрова трансформація дозволяє лікарю швидше дізнаватися про нові методи лікування, розробки та препарати, які з’являються у світі. Зростає популярність спеціальних програм для смартфонів, збільшується взаємодія медицини й охорони здоров’я на базі мобільних пристроїв.

На сьогодні лідером впровадження діджитал-технологій у своїй галузі є група компаній “Кусум”. Це підтверджує національний щорічний конкурс професіоналів фармацевтичної галузі “Панацея”, який відбувся 21 жовтня цього року в Києві. За результатами комплексних маркетингових досліджень міжнародних та вітчизняних аналітичних компаній серед багатьох учасників у номінації “Цифрова компанія року” першу позицію посіла група компаній “Кусум”. Рейтинг переможців у номінації “Цифрова Компанія Року” складено за даними аналітичного партнера конкурсу “Панацея 2021” компанії IQVIA. Період дослідження — вересень-жовтень 2021 року.

“Цей непростий рік вніс свої корективи в усі напрями нашого життя. Ми пильно стежимо за трендами та нововведеннями, намагаємося ставати більш гнучкими, тому дуже приємно, хоча, відверто кажучи, й несподівано, отримати цю нагороду. А ще приємніше розуміти, що серед багатьох шанованих фармацевтичних компаній саме лікарі надали таку високу оцінку ідеям цифрової трансформації компанії „Кусум“. Це надає нам впевненості, що ми перебуваємо на правильному шляху й плануємо це робити надалі. „Кусум“ завжди поруч, щоб допомагати!

Для „Кусум“ „Панацея“, з одного боку, — це визнання вже виконаної роботи та втілених ідей, а з іншого — мотивація, яка надихне нашу команду на нові ідеї та звершення!” — зазначив Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній “Кусум”.

Крім цієї відзнаки, компанія отримала нагороди за декілька своїх продуктів, одним із яких є “Аскоцин” (комбінація вітаміну С та цинку). Цей препарат — дуже важливий у період загострення пандемії. Його дія спрямована на підвищення адаптаційних властивостей організму та зміцнення власного імунітету. “Аскоцин” містить силу двох компонентів: вітаміну С та цинку. Вітамін С регулює імунологічні реакції та підвищує супротив організму до інфекцій. Цинк сприяє правильному функціонуванню імунної системи, смаковим відчуттям та сприйняттю запаху, входить до складу більше 200 ензиматичних систем організму людини.

“Ці нагороди є заслугою всієї великої команди групи компанії „Кусум“ Ми не зупинимося на досягнутому й обов’язково будемо прямувати до нових звершень та досягнень задля збереження здоров’я нашої нації”, — зазначив керівник компанії.

Кожна номінація удостоїлася головної відзнаки конкурсу — бронзової статуетки богині Панацеї.

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