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Движущая сила прогресса цифровой трансформации: "Кусум" получил престижные награды конкурса профессионалов фармацевтической отрасли

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Группа компаний “Кусум” получила несколько престижных наград конкурса профессионалов фармацевтической отрасли “Панацея” и стала первой в номинации “Цифровая компания года”.

Движущая сила прогресса цифровой трансформации: "Кусум" получил престижные награды конкурса профессионалов фармацевтической отрасли

Сегодня уже никогда не будет таким, как вчера, и то, что несколько лет назад считалось недостижимыми фантазиями сценаристов-фантастов, сейчас обычное дело.

Люди привыкли одним прикосновением экрана смартфона заказывать билеты и бронировать путешествия, вызвать такси и заказывать еду на дом, покупать любые товары. Современный мир вносит свои коррективы в каналы коммуникации и развитие цифровых технологий движется постоянными темпами.

Одной из движущих сил для активного внедрения диджитал-инструментов стала пандемия. Она внесла изменения во все направления жизни и стала вызовом для систем здравоохранения всего мира. Фармацевтическая отрасль также не стала исключением и за последние годы начала упорно использовать цифровые технологии и диджитал-инструменты. Благодаря им как врач, так и потребитель (пациент) могут узнать о тех или иных достижениях фармацевтической науки не выходя из своего дома, кабинета или офиса. Цифровые инструменты (приложения, исследования, вебинары и т.п.) значительно облегчают жизнь: делают обмен информацией более комфортным и эффективным, позволяют сократить время. Цифровая трансформация позволяет врачу быстрее узнавать новые методы лечения, разработки и препараты, которые появляются в мире. Возрастает популярность специальных программ для смартфонов, увеличивается взаимодействие медицины и здравоохранения на базе мобильных устройств.

На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в своей отрасли является группа компаний “Кусум”. Это подтверждает национальный ежегодный конкурс профессионалов фармацевтической отрасли “Панацея”, который состоялся 21 октября этого года в Киеве. По результатам комплексных маркетинговых исследований международных и отечественных аналитических компаний среди многих участников в номинации “Цифровая компания года” первую позицию заняла группа компаний “Кусум”. Рейтинг победителей в номинации “Цифровая Компания Года” составлен по данным аналитического партнера конкурса “Панацея 2021” компании IQVIA. Период исследования — сентябрь-октябрь 2021 года.

“Этот непростой год внес свои коррективы во все направления нашей жизни. Мы внимательно следим за трендами и нововведениями, стараемся становиться более гибкими, поэтому очень приятно, хотя, честно говоря, и неожиданно, получить эту награду. А еще приятнее понимать, что среди многих уважаемых фармацевтических компаний именно врачи дали столь высокую оценку идеям цифровой трансформации компании „Кусум“. Это придает нам уверенность, что мы находимся на правильном пути и планируем это делать дальше. „Кусум“ всегда рядом, чтобы помогать!

Для „Кусум“ „Панацея“, с одной стороны, — это признание уже проделанной работы и воплощенных идей, а с другой — мотивация, которая вдохновит нашу команду на новые идеи и свершения!” — отметил Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний Кусум.

Помимо этого знака отличия, компания получила награды за несколько своих продуктов, одним из которых является “Аскоцин” (комбинация витамина С и цинка). Этот препарат очень важен в период обострения пандемии. Его действие направлено на повышение адаптационных свойств организма и укрепление собственного иммунитета. “Аскоцин” содержит силу двух компонентов: витамина С и цинка. Витамин С регулирует иммунологические реакции и увеличивает сопротивление организма к инфекциям. Цинк способствует правильному функционированию иммунной системы, вкусовым ощущениям и восприятию запаха, входит в состав более 200 энзиматических систем человеческого организма.

“Эти награды являются заслугой всей большой команды группы компании „Кусум“. Мы не остановимся на достигнутом и обязательно будем направляться к новым свершениям и достижениям для сохранения здоровья нашей нации”, — отметил руководитель компании.

Каждая номинация удостоилась главного отличия конкурса — бронзовой статуэтки богини Панацеи.

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