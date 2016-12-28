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РУСАДА заявило, що у New York Times перекрутили слова про допінгову змову

РУСАДА заявило, що у New York Times перекрутили слова про допінгову змову

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Російському антидопінговому агентстві заявили, що у публікації газети New York Times слова про інституційну допінгову змову вирвали з контексту і спотворили. Про це йдеться у заяві РУСАДА, передає УНН.

“У відповідь на публікацію в газеті New York Times РАА „РУСАДА“ заявляє, що слова в.о. генерального директора А.А. Анцеліовіч були спотворені і вирвані з контексту”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час бесіди А.Анцеліовіч з журналісткою Ребеккою Руїз генеральний директор зауважила, що у звіті, опублікованому 9 грудня 2016 року, Річард Макларен відмовився від слів “державна система допінгу” і використовував словосполучення “інституційна змова”, виключаючи, таким чином, можливу залученість вищого керівництва країни.

“На жаль, Ребекка Руїз, вирвавши з контексту ці слова, створила враження, що керівництво „РУСАДА“ визнає наявність інституційної схеми покриття допінгу в Росії. Хотілося б підкреслити, що у „РУСАДА“ немає і не могло бути повноважень на визнання або заперечення подібного факту. Розслідуванням у цій справі займається Слідчий комітет Російської Федерації”, — наголосили у РУСАДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анна Анцеліовіч заявила газеті New York Times, що прийом допінгу у Росії був інституційною змовою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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